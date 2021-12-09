俄若出兵侵烏 德將關天然氣輸送管

美國白宮指，美國和德國取得共識，如果俄羅斯出兵攻入烏克蘭，德國便關閉連接俄羅斯和德國的北溪二號天然氣輸送管。烏克蘭總統澤連斯基的顧問發表聲明，對美國的支持表示感謝，並再次敦促俄方用外交途徑解決地區性緊張局勢，而不要採取軍事行動。俄方多次否認西方和烏克蘭對「侵略行動」的指責。白宮國家安全顧問沙利文指出，雖輸送管的工程已完成，但實際上，現時仍未有天然氣循那條輸送管由俄羅斯輸往德國。他謂：「如果普京想見到有天然氣循北溪二號輸往德國，他可能不想冒險下令出兵攻入烏克蘭。」沙利文稱，美國一直與德國現政府和即將上台的新政府保持接觸，但他拒絕披露更多詳情，只是說美、德已取得共識，必要時不會讓北溪二號投入服務。俄羅斯衛星通訊社報道指，俄方多次否認西方和烏克蘭對「侵略行動」的指責，並指有關「俄羅斯侵略」的說法被用於在俄邊界附近部署更多北約軍事裝備的藉口。