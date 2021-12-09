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卡舒吉被殺案疑兇　遭法國警方拘捕

2021-12-09 列印
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　　沙特阿拉伯異見記者卡舒吉（見圖）在沙特駐土耳其領事館內被殺的案件，發生至今已超過三年。其中一名疑兇周二在巴黎戴高樂機場準備登上一架飛往利雅得的客機時，被法國警方人員拘捕。卡舒吉的未婚妻對這項消息表示歡迎。人權組織說，這次拘捕行動可能會為調查工作帶來突破。

　　法國警方指出，被捕男子名叫奧泰比（Khaled Aedh Al-Otaibi），三十三歲，是沙特阿拉伯前任皇室侍衞。司法部人員也證實執法部門進行了這次拘捕行動，正扣留該名男子問話及核實其身份。



　　不過，沙特政府一名官員指法國警方認錯人，並強調那宗兇案的所有涉案者都已在沙特定罪及在獄中服刑。官員說，該名被捕者與案無關，要求法國立即放人。

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