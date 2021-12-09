  • 2021年12月9日 星期四
  • 19º
  • 78%
熱門： 安心出行曱甴屋夏寶龍立會選舉新世界

日報新聞 > 國際

台水溝驚現人體軀幹 疑為欠賭債失蹤漢

2021-12-09 列印
Previous Next

　　台灣新北永和區昨日再傳分屍命案。昨上午十時在排水溝發現一件疑似模型的奇怪物體，近距離觀察竟發現是人體軀幹，但無頭無四肢。警方指兇殺案的可能性極高，並往排水溝上游搜尋其餘遺體。進一步清查中和地區失蹤人口後，鎖定一名因賭債失蹤八日的三十多歲葉男，目前正與葉父進行DNA比對中。

　　據報，軀幹下半身穿着男性底褲，且疑似暴曬許久，背部有大面積曬傷痕跡。警方判斷死者年紀大概二十至三十歲，頭部及四肢的切口平整，約已死亡兩日。



　　軀幹已被送至板橋殯儀館，將解剖及採集檢體送請比對DNA（去氧核醣核酸）以釐清身份。

　　此命案是新北永和區繼二○一八年八月的分屍案後，又一宗分屍命案。警方目前循他殺、分屍命案方向調查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd