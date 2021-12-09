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﻿英酒吧半價優惠「手機鎖店外」 籲客人用餐勿看手機

2021-12-09 列印
■英國一間酒吧老闆近日為打擊「低頭族」，提供「手機鎖在店外」的客人半價優惠活動。 網圖
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        據移動網絡測試公司Global Wireless Solutions研究顯示，多達七成一的英國人會在餐桌上使用手機查看社交媒體動態、傳送訊息，或給食物拍照。有鑑於此，英國一間酒吧老闆近日針對此問題，提供「手機鎖在店外」的客人半價優惠活動，希望藉此鼓勵客人用餐時不要用手機，專心進食，與親友共度美好的親子、家庭時光。

　　這間以打擊「低頭族」為己任的酒吧，據外媒指老闆推出此優惠的用意，是為了營造更寧靜的用餐環境，讓客人不會聽到其他人講電話的聲音，影響用餐情緒。而打擊「低頭族」的「無手機區」，酒吧預計會試行到本月三十日。



　　酒吧發言人也表示，過去的一年對於所有人來說都很艱難，酒吧團隊希望在餐桌創造特殊時刻，故研究了各種鼓勵人們外出用餐的方式。在觀察客人後發現「拿走客人的電子設備，能讓大家在短短幾個小時內徹底擁抱家庭時光」。希望這個「無手機」計劃讓今年十二月更特別、更有意義。綜合報道
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