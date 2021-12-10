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東周投資會 (2021-12-10)

日報新聞 > 國際

美退休華裔餐廳老闆 遭隨機槍殺

2021-12-10 列印
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　　美國芝加哥唐人街一名華裔退休餐廳老闆當街遭駕車槍手射殺，令當地華人社區大為震驚，也對社區安全表示憂慮。當局已拘捕一名二十多歲疑犯，初步調查顯示今次殺人案似乎是隨機犯案。周二晚當地華人社區在教堂為死者舉行小型燭光悼念活動。
　　事發於周二下午十二時三十分左右，死者是七十一歲的謝煥新（Woom Sing Tse）去買報紙時，被當街槍殺，家人至今都無法理解為何槍手要殺害他。
　　據報，謝買報紙時被一輛經過的兩門銀色私家車突然向其開槍，而謝中槍倒地，後槍手從車裏走出來，對其補了十八槍，令他當場血流滿地，送院不治。
　　警方其後拘捕涉案二十多歲的非裔男子，由於死者與槍手完全不相識，警方初步研判極可能是隨機殺人。

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