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東周投資會 (2021-12-10)

日報新聞 > 國際

布林肯訪東南亞 加強交往抗衡中國

2021-12-10 列印
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　　美國國務卿布林肯將於下周展開東南亞訪問行程，分別前往印尼、馬來西亞與泰國訪問，外界預估其核心議題將圍繞在中國和緬甸。同時美國一個私人網絡安全組織指，中國黑客一直廣泛針對東南亞的政府及私營組織進行網攻，當中包括涉及中國基建投資項目的目標。
　　布林肯的發言人表示，布林肯周日後將啟程前往亞洲，先抵達印尼耶加達，針對印太重要性發表演說，接着前往吉隆坡，將在該地強調美國維護印太自由與開放的決心，反對中國在南海區域施加的壓力，最後布林肯將前往泰國。
　　據報，將主要談及印太區域與中國議題，也將提及緬甸軍事政變之後惡化的局勢。

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