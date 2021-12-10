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東周投資會 (2021-12-10)

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Google向全球員工 派逾1.2萬元花紅

2021-12-10 列印
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　　搜尋引擎巨擘Google的母公司Alphabet周三宣佈，本月將向全球員工發放一千六百美元（一萬二千四百五十六港元）的花紅，連實習員工都能拿到，希望能藉此鼓勵員工度過新冠疫情難關。
　　繼今年三月後，Google發言人表示，公司今個月會再向所有員工發放一次現金花紅，金額為一千六百美元，海外員工則可拿到等值金額，就連延伸工作團隊和實習生都會獲發。
　　今年三月初Google的內部調查顯示，在過去一年員工的幸福感有所下降，因此公司後續就宣佈了一系列的福利措施。
　　Google原訂在明年一月十日開始，讓員工每周有三天返回公司上班，但因Omicron病毒持續擴散故延後實施；另也要求員工必須在十二月三日前完成接種疫苗，引發部份員工不滿。

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