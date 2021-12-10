大樓外聖誕樹遭縱火毀壞 霍士：不容懦弱行為阻止我們

美國紐約州紐約市霍士新聞集團大廈外的一棵巨型聖誕樹於當地周三凌晨被人縱火，涉嫌縱火者已被警方逮捕，他將被控刑事惡作劇、縱火和非法侵入。霍士新聞指：「我們不會讓這種蓄意和厚顏無恥的懦弱行為阻止我們」。報道稱，事發地點位於霍士新聞集團大廈外的FOX廣場，火勢迅速蔓延，現場煙霧沖天。現場照片顯示，掛有各式裝飾品的聖誕樹大部份被燒焦。此外，火勢還波及附近三棵掛有聖誕綵燈的樹。一名四十九歲的無家漢被捕，將被控以包括刑事惡作劇、縱火和非法侵入。目前尚未清楚他是否有可以對指控發表評論的律師。據警方稱，該男子有一個打火機，但不清楚是否使用了任何助燃劑。霍士新聞媒體首席執行官蘇珊娜斯科特斯科特說，將安裝一棵新樹，並為新樹舉行點燈儀式。她指「作為一種信息，即使在這樣的黑暗時刻，也能有和平、光明和歡樂」。