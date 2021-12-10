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東周投資會 (2021-12-10)

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紐西蘭將禁少年買煙 爭2025年成無煙國

2021-12-10 列印
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　　紐西蘭政府宣佈，將立法禁止下一代吸煙，禁制十四歲或以下少年購買煙草製品，未來也將逐步上調合法吸煙年齡，並加強管控煙草產品販售，務求在二○二五年前達成「無煙國度」目標。
　　衞生部副部長維羅爾周四公佈這項禁煙新計劃時指出，新法代表合法吸煙年齡將逐年提高，以達成紐西蘭無煙下一代的目標，「這對我國人民的健康來說是歷史性的一天」。
　　維羅爾說：「我們希望確保年輕人永遠不會開始抽煙，所以我們要將出售或供應燻煙煙草製品給更年輕的族群定為犯罪。這項法律生效後，十四歲或以下者將永遠無法合法購買煙草。」
　　法案預料不會面臨任何阻礙，將於明年實施，年齡限制則於二○二三年生效。

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