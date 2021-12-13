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Banksy限量版T恤 炒貴360倍

2021-12-13 列印
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　　英國塗鴉大師班克西（Banksy）為協助四名因推倒十七世紀奴隸販子銅像而遭起訴的被告，製作一款限量版T恤，在英格蘭西南城市布里斯托（Bristol）吸引數百人排隊搶購，原本二十五英鎊（約二百五十七港元）的T恤，在網上轉售價炒至九千鎊（九萬二千六百四十五港元）。
　　這款灰色T恤印有「Bristol」字樣和一個空蕩蕩的銅像基座，基座上還留着一條拆除基座上一尊十七世紀奴隸販子科斯頓（Edward Colston）銅像的繩索。原本T恤售價二十五英鎊，每人限購一件。但網上很快有人轉售，一名賣家開價九千英鎊（九萬二千六百四十五港元）。
　　據報道，英國有四位示威者去年六月在全球反種族歧視浪潮，拆除科斯頓的銅像，並將銅像丟進布里斯托港。四人因此遭控刑事毀壞，預計本周受審。

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