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19歲女獨駕飛機繞地球 滯留俄國一月

2021-12-13 列印
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　　年僅十九歲的英國、比利時雙國籍少女拉瑟福德（Zara Rutherford），要挑戰成為獨自駕駛飛機環繞全球的最年輕女性。她上周六從俄羅斯飛抵亞洲行第一站南韓首都首爾，接着會前往台灣、菲律賓等地，總計要飛越五大洲五十二國。
　　拉瑟福德今年八月十八日從比利時西部的科特賴克-韋弗爾海姆機場（Kortrijk-Wevelgem Airport）啟程，展開她的五萬一千公里旅程。
　　俄羅斯這次的旅途很具挑戰性，她因簽證和天氣欠佳，在俄滯留了一個月。據悉，拉瑟福德的空中座駕是定製的鯊魚超輕型飛機，這是世界上最快的微型飛機。
　　雙親皆為飛行員的拉瑟福德表示，希望自己的駕機環球旅行能夠鼓勵女性在科學、科技、工程及數學領域學習和工作，並激發女孩對航空的興趣。

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