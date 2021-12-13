龍捲風襲美中西部 重災區肯州逾70死

美國中西部六個州遭到多股龍捲風吹襲，單是在重災區肯塔基州，迄今證實至少七十人死亡，罹難人數恐逾一百人，州長已宣佈當地進入緊急狀態。總統拜登下令動員聯邦資源救災，而救援人員通宵搜尋生還者，並出動重型機器。肯塔基州是今次龍捲風災死亡人數最多的州，至少七十人喪生。州內梅菲爾德一間蠟燭工廠被夷為平地，當時在場的一百一十人生死未卜，截至上周六上午，工廠內已有四十人獲救。當地警方指，救援人員正在使用重型設備搬運蠟燭工廠的瓦礫。消防指，因當地主要消防站和緊急服務中心也受到了龍捲風的襲擊，救援難度大增。其餘五州亦至少有三十六人喪生，包括伊利諾州亞馬遜一個倉庫被夷平，至少六名員工死亡，另有數人失蹤。