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意國氣體爆炸塌樓至少三死六失蹤

2021-12-13 列印
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　　意大利西西里島（Sicily）小鎮拉瓦努薩（Ravanusa）有建築物發生氣體爆炸，至少三死六人失蹤。當地消防指，當局會在未來數天內進行更詳細的調查。
　　據安莎通訊社（ANSA）報道，事發於昨日早上一幢四層高樓宇的天然氣管破裂，導致氣體洩漏和爆炸，樓宇隨即倒塌，附近至少四間房屋亦被波及摧毀。當地的救援人員在瓦礫堆先後發現三具遺體，包括兩女一男，暫時未知死者的身份。
　　事件中仍有六人失蹤，包括三名兒童，以及一對即將迎接新生兒的夫婦，消防員已控制火勢，並派人搜尋失蹤者的下落。

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