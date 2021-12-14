  • 2021年12月14日 星期二
  • 22º
  • 60%
熱門： 陀地即食麵南京大層殺警嫂葉蒨文

日報新聞 > 國際

俄烏緊張局勢倘升級 德禁營運天然氣管線

2021-12-14 列印
Previous Next

　　俄羅斯及烏克蘭的邊境問題再有國際領導發言表態，德國新任外交部長貝爾伯克周日表明，據柏林與華盛頓達成的共識，若烏克蘭再出現緊張局勢升級，從俄羅斯通抵德國的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線不會獲准營運。
　　貝爾伯克是在七大工業國集團（G7）上周六及周日針對俄羅斯緊張局勢召開會議後，表示：「若是局勢進一步升級，這個天然氣管線不會展開服務。」她之後還將和歐洲夥伴協商。
　　這條天然氣管線近年來獲得俄羅斯總統普京與德國前總理默克爾支持，但也有許多國家嚴厲批評。
　　美國與數個東歐國家擔心歐洲太倚賴普京統治下的俄羅斯，烏克蘭則害怕，由於這條管線繞過其國境，烏克蘭經濟與外交會因此削弱。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd