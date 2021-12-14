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文在寅訪澳稱 沒考慮抵制京冬奧

2021-12-14 列印
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　　正在澳洲訪問的南韓總統文在寅周一在記者會上表明，韓方沒有考慮抵制北京冬季奧運會。
　　文在寅聲稱，包括美國在內，沒有任何一國建議南韓參與「外交抵制」北京冬奧會。
　　對美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）成員國先後宣佈「外交抵制」冬奧一事，他指澳方抵制北京冬奧屬於澳方作為主權國家自主決定的問題，韓方尊重澳方決定，但與韓方對華立場毫無關係。
　　就中美韓朝發表終戰宣言的構想，文在寅表示，美國、中國和北韓原則上同意共同宣佈一九五〇至一九五三年的韓戰正式結束，而首爾將推動讓其成真。相信宣言將有助於恢復兩韓，以及美、朝之間的會談。

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