文在寅訪澳稱 沒考慮抵制京冬奧

文在寅聲稱，包括美國在內，沒有任何一國建議南韓參與「外交抵制」北京冬奧會。
對美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）成員國先後宣佈「外交抵制」冬奧一事，他指澳方抵制北京冬奧屬於澳方作為主權國家自主決定的問題，韓方尊重澳方決定，但與韓方對華立場毫無關係。
就中美韓朝發表終戰宣言的構想，文在寅表示，美國、中國和北韓原則上同意共同宣佈一九五〇至一九五三年的韓戰正式結束，而首爾將推動讓其成真。相信宣言將有助於恢復兩韓，以及美、朝之間的會談。
本報九月獨家報道，社企「要有光」在元朗屏山興建過渡房屋「光村」的計劃，遭原居民反對，質疑單位太近古蹟聚星樓破壞風水，於是圍封聚星樓謝絕公眾參觀，「要有光」遂向城規會申請延遲計劃審批，事件暫告平息。但上...
2021-12-14
昨日是南京大屠殺死難者國家公祭日，上午八時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場上舉行升國旗、下半旗儀式，悼念三十萬死難同胞，共同祈願世界和平。據悉，這是第八個南京大屠殺死難者國家公祭日，同時本年...
2021-12-14
美國舉行的民主峰會再起波瀾，繼會前已傳歐洲各國不和後，再傳出「無心之失」。台灣的行政院政務委員唐鳳參與討論時，因展示地圖上台灣和中國的顏色標記不同，被美方即時切掉其畫面，只以聲音呈現，引發外界熱議。台...
2021-12-14
屯門掃管笏豪宅屋苑星堤，樓齡約10年，位置優越，坐落在大欖郊野公園山腳下，並毗鄰黃金海岸，起居生活舒適。今次走訪一個大戶，實用面積1260方呎，為4房2套房設計，以雪白簡約設計，廳堂外連露台，可享內園...
2021-12-14
美國聯儲局等多國中央銀行即將議息，在通脹高企之下，各國會否採取較緊縮的貨幣政策，成為市場焦點。受到觀望氣氛籠罩，美股昨晚早段回軟。杜指早段跌66點，至35904點，跌幅為0.2%。標指跌0.1%，納指...
2021-12-14
儘管上輪英超曼聯作客小勝諾域治1:0，但陣中兩大進攻中場般奴費南迪斯和查頓辛祖就被看守領隊蘭歷克批評表現不佳。今晚聯賽快車曼聯作客近況不穩的賓福特，哈利馬古尼鼓勵B費和辛祖要知恥近乎勇，故二人可望踢出反彈表現，助曼聯再次作客奏凱，讓球主客和讓一球「客勝」可捧。（Now622台周三凌晨3:30直播） 蘭歷克麾下的曼聯改踢四二二二陣式，除了雙箭頭C朗拿度和格連活特這兩人負責於前場進行逼搶外，般奴費南迪斯和查頓辛祖這兩位「十號仔」於中場的組織和防守亦是十分重要。然而後兩者於上輪聯賽挫諾域治的表現未如理想，更被蘭歷克批評：「他們缺乏比賽強度和身體語言。」馬古尼：為目標振作因此，...
2021-12-14
Mickael對食材要求相當嚴謹，就連雞蛋也堅持選用來自法國Mont Saint Pere農場有機走地雞蛋。這個位於諾曼第區的農場於1880年成立，雞蛋出名蛋黃色澤金黃，富有濃郁蛋味。經過四十五分鐘、...
2021-12-09
新冠肺炎疫情持續近三年仍未退卻，受大環境影響，經濟雖有復甦，但未見完全好轉，著名堪輿學家李丞責博士接受《頭條日報》訪問時推測，虎年仍需與病毒共存，但無阻形勢發展，經濟更有谷底反彈趨勢。「虎代表比較猛嘅...
2021-12-14
財政預算案向每名成年市民派發五千元電子消費券的計劃，趨向尾期。大多數市民透過八達通領款，如果他們本周四已經用盡前二期合共的四千元，即日將獲發最後一期的一千元。不要少看這一千元，因有逾三百萬名市民將可即時領取，換言之，即時有逾三十億元消費力，在聖誕節和新年假期流入消費市場，是一股巨大的消費力，各行各業須想方設法，取爭尾期電子消費券帶來另一次消費熱潮的市場份額。臨近聖誕節，不久又過新年，零售、餐飲以至服務行業在這個節慶日子，例必大減價，吸引顧客消費。而不少上班一族在年尾會獲公司發花紅或獎金，年尾消費意欲一般較為旺盛，成各行業兵家必爭的市場。今個年尾多了一千元電子消費券，等如加大...
2021-12-14
剛周日於香港短途錦標連環墮馬受傷的三位騎師，傷勢最嚴重的希威森被發現盆骨移位性骨折，不過此類骨折並不會對生命構成危險，所以他已決定不接受手術，讓傷處自然瘉合。希威森（圖）昨晨在威爾斯醫院接受記者問候時...
2021-12-14