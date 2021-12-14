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斯里蘭卡發現巨型藍寶石 被譽為「亞洲女皇」

2021-12-14 列印
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　　斯里蘭卡國家寶石和珠寶管理局當地周日向公眾展示了一塊巨大的藍寶石原石。它也是世界上最大的單體藍寶石。重達三百一十公斤，被命名為「亞洲女皇」。據悉，這塊天然剛玉三個月前被發現於斯里蘭卡巴朗戈德地區。中國央視指，這重達三百一十公斤的藍寶石，約一百五十五萬克拉。
　　斯里蘭卡寶石資源十分豐富，被譽為「寶石王國」。這些寶石以其獨特的顏色、淨度和質量而聞名於世，其寶石產地佔國土總面積的兩成，世界上發現了約九成的剛玉寶石，都出自這裏。

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