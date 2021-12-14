普京自揭 曾為兩餐當「的哥」

「強人都要食飯」俄羅斯總統普京向來以強人形象示人，不過原來他都有生活困苦到去開的士的時候。據普京在周日播出的紀錄片中自爆在前蘇聯解體後，曾開計程車，以增加收入；他更指，解體「對大多數公民來說」仍是一場「悲劇」。普京最為人熟識的就是他曾是前蘇聯情報機關「國家安全委員會」（KGB）的秘密警察，而他亦就前蘇聯解體表示，這代表着俄羅斯一代的歷史告終，更指「對大多數公民來說」仍是一場「悲劇」。他曾形容前蘇聯瓦解是「二十世紀最嚴重的地緣政治災難」。據悉，前蘇聯解體後，曾令經濟嚴重不穩定一段時間，使得許多人陷入貧困。普京更在紀錄片中透露，他偶爾會去當計程車司機，以增加他的收入。他指：「有時候我得賺些外快。我的意思是說，當私人的司機，開車來賺點外快。老實說現在談起此事令人不悅，不幸的是，情況就是如此。」