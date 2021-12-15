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稚兒快墮地爆喊求救 日媽只顧拍照分享遭鬧爆

2021-12-15 列印
■那張引起「憤然關閉Twitter」事件的兒子「快跌倒」爆喊相，將來或會成為孩子的「黑歷史」。網圖
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　　日本女網民日前貼出兒子「快跌倒」的爆喊相，並引起兩面反應，分別有網民覺得有趣，但亦引起批評。而孩子媽媽也留言指，沒養過小孩的人，才會罵成這樣，她又指相信有家長能理解她的行為。而網民看到她的回應後憤然關閉Twitter。
　　那張引起「憤然關閉Twitter」事件的「快跌倒」照片，是孩子當時雙手緊抓鋅盤、右腳只有腳尖踮着椅子，看似下秒就快要摔下。
　　而孩子媽媽的發文指，她是「聽到尖叫聲後，到場就看到這景象」。
　　這張「快跌倒」照片令一些網民感到有趣，但同時引起網民批評。有持批評意見的網民直言，孩子掉下去或會後腦着地，十分危險，且孩子哭着求救，質疑媽媽第一時間怎麼會是拍照。
　　有網友就解釋，家中有小孩的人就知道，這是育兒的日常，通常父母都會先確認孩子安全狀態，只要不太危險當然會先拍照作記錄。綜合報道

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