稚兒快墮地爆喊求救 日媽只顧拍照分享遭鬧爆

日本女網民日前貼出兒子「快跌倒」的爆喊相，並引起兩面反應，分別有網民覺得有趣，但亦引起批評。而孩子媽媽也留言指，沒養過小孩的人，才會罵成這樣，她又指相信有家長能理解她的行為。而網民看到她的回應後憤然關閉Twitter。那張引起「憤然關閉Twitter」事件的「快跌倒」照片，是孩子當時雙手緊抓鋅盤、右腳只有腳尖踮着椅子，看似下秒就快要摔下。而孩子媽媽的發文指，她是「聽到尖叫聲後，到場就看到這景象」。這張「快跌倒」照片令一些網民感到有趣，但同時引起網民批評。有持批評意見的網民直言，孩子掉下去或會後腦着地，十分危險，且孩子哭着求救，質疑媽媽第一時間怎麼會是拍照。有網友就解釋，家中有小孩的人就知道，這是育兒的日常，通常父母都會先確認孩子安全狀態，只要不太危險當然會先拍照作記錄。綜合報道