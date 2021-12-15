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俄羅斯運用權力 否決聯國應對氣候草案

2021-12-15 列印
■尼日爾和愛爾蘭提出正式把全球氣候變化與全球安全扯上關係的草案，被俄羅斯否決。路透社
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　　非洲國家尼日爾和愛爾蘭提出一項草案，正式把全球氣候變化與全球安全扯上關係，雖然獲得聯合國安理會大部份成員國支持，但俄羅斯以安理會常任理事國身份，運用權力否決了這項草案。俄方指，如果通過草案會引起混亂，且與聯合國其他應對氣候變化問題的論壇重複。
　　據報，安理會十五個成員國中，有十二個支持這項草案。中國投了棄權票，印度投反對票，指全球氣候暖化主要是經濟發展所衍生的問題，與國際安全無關。外界消息透露，草案內容並不激進，因此俄羅斯運用否決權，令人難以理解。美國駐聯合國大使格林菲爾德也批評俄羅斯這樣做不合理。
　　據報，此草案要求聯合國秘書長古特雷斯，把氣候相關的安全風險列入全面防止衝突策略的一個重要部份；並要求古特雷斯在兩年內提交報告，分析和闡述氣候變化對全球安全構成甚麼影響，並就如何應對這些風險提出建議。


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