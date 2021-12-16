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紐約委任首位女警察總長

2021-12-16 列印
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　　據紐約《每日新聞》周二報道，即將上任的紐約市新市長亞當斯將會委任一位女性，擔任紐約市警察總長，是紐約市警隊（NYPD）成立一百七十六年來第一次由女性擔任這個重要職位。本身曾效力紐約市警隊、做過警監（police captain）的亞當斯定於周三在皇后區舉行記者會，到時會正式介紹新的警察總長休厄爾（Keechant Sewell）。
　　《每日新聞》引述亞當斯發表的聲明稱：「休厄爾具備經驗和智慧，是一位久經考驗的滅罪者。她有能力保障紐約市民所需要的安全和他們配得的公義。」另據《紐約時報》報道，休厄爾擁有二十三年警務工作經驗，隸屬紐約州拿騷縣警隊，曾擔任偵緝部領導。

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