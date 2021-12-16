英下議院通過防疫「B計劃」 惟近百名保守黨議員倒戈

向來「醜聞纏身」但「不沾鍋」的英國首相約翰遜，終踢鐵板。自十二月起，其及其身邊人有關的三宗醜聞先後爆出。周二英國國會下議院雖以三百六十九票贊成、一百二十六票反對，通過其提出的防疫限制新措施（「B 計劃」），但執政保守黨有大約一百名議員倒戈投了反對票，是約翰遜上台後最大的一次「作反」。外界關注對他的領導構成重大打擊。據報，一些保守黨議員對「B 計劃」感到不滿，批評部份措施過份嚴厲和苛刻，又指政府強制要求公眾進入某些場所時要出示健康通行證，做法不公。大約九十九名保守黨議員反對健康通行證，其中有一些議員趁機對其表達不滿，指責他施政失誤以及下屬爆出連串醜聞，令到保守黨所取得的重大成功付諸東流。有內幕人士透露，保守黨內現時未有足夠的力量把約翰遜攆下台，但這次投票結果對其而言是一個警號。保守黨內負責黨魁挑戰事務的「1922委員會」成員就表明，換掉約翰遜已是「可用手牌」之一。