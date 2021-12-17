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高雄危樓城中城拆卸 將改建公園

2021-12-17 列印
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　　凶樓變公園。台灣高雄城中城大廈的大火奪去四十六條人命，大廈事後被列為危樓，周四正式開始清拆，原址將改建成公園。結束了這棟大樓四十一年的歷史。
　　高雄市副市長林欽榮與工程人員昨日上午八點五十分焚香禱告後，工程人員隨即展開拆除工作。大廈於上月中被列為危樓，五十七名住客已於本月三日前全數遷出。據報，拆除工程預計在明年四月底完成，且每家戶分發耳塞及五百元禮金作為擾鄰的補償。在工程進行期間，大樓附近六幢公寓亦會翻新，費用由高雄市政府負責。政府目前正公開徵集公園的設計。
　　不過有台媒指，民眾在拆除時，提出不同看法，附近居民說：「愈聽愈害怕，建了公園，只見公園遊民又會來聚集。」，民眾說到哽咽，不願再看到因為治安不佳，而造成意外事故。

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