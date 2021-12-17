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美著名女權份子貝爾‧胡克去世 享年69歲

2021-12-17 列印
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　　美國著名女作家兼女權份子貝爾‧胡克斯（bell hooks）周三在肯塔基州寓所內去世，終年六十九歲。
　　貝爾‧胡克斯的真名是歌莉亞‧珍‧沃特金斯（Gloria Jean Watkins），但她用了祖母的名字貝爾‧胡克斯作筆名，而為了表達對對祖母的尊重，她出版的作品上面印上的筆名是細楷。貝爾‧胡克斯於一九七八年出版第一本詩集，一生總共寫了四十本書，被翻譯成十五種文字，獲獎無數。她的著作的內容主要圍繞種族主義、女權主義、性別和其他社會問題。
　　她的家人周三在社交平台公佈她的死訊，但沒有披露她的死因。

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