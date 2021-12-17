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美參院通過 7682億美元國防授權法案

2021-12-17 列印
　　美國國會參議院周三以八十八票對十一票，壓倒性通過本年度總值七千六百八十二億美元的國防授權法案（NDAA），金額比去年上升百分之五，也比總統拜登所要求的金額多出二百五十億美元。
　　全體美軍來年將獲加薪；部份款項會用來改革司法制度去處理軍中的性侵犯個案；當局也會斥資在華盛頓興建一座全新紀念碑，紀念在全球反恐戰中捐軀的美軍。
　　同時法案內容包括，採購更多軍機和海軍軍艦；並制訂策略應對地緣政治威脅，尤其是來自俄羅斯和中國的威脅。對俄方面，美方有三億美元烏克蘭安全援助倡議；另有四十億美元歐洲防衞倡議和一億五千萬美元波羅的海安全合作倡議。至於中國方面，國防授權法案內有一項七十一億美元的太平洋震懾倡議；國會也表態支持保衞台灣；並禁止國防部採購來自新疆所謂「強逼勞動」所生產的貨物。


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