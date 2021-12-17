拜登到龍捲風災區視察

美國總統拜登周三前往日前遭受龍捲風蹂躪的肯塔基州梅菲爾德鎮，實地視察災情及與災民見面，親自送上慰問。他指，又說：「龍捲風是不分紅色和藍色的。」但當他去到其中一個主要是共和黨支持者聚居的縣時，仍然有災民舉起反對拜登的標語牌，抗議他到訪。拜登深入梅菲爾德鎮的中心區，親眼看看一片頹垣敗瓦、滿目瘡痍的景象。期間，他停下腳步，與一名坐在一堆磚頭上的女子交談。拜登和隨行人員又站在路中心，一起祈禱。離開梅菲爾德後，拜登一行人再前往一百一十三公里外的道森斯普林斯鎮視察。和梅菲爾德一樣，道森斯普林斯的災情也極嚴重，全鎮被夷為平地，大多數居民變成無家可歸。