去年首相府派對醜聞 約翰遜：獎勵下屬「飲杯」

那是去年五月十五日在首相府及花園內舉行的一個派對，有大約二十名公務員和顧問參加。當時，政府實施嚴厲的防疫措施。據悉，當時的衞生大臣是夏國賢。他於當日舉行記者會預告政府可能放寬部份防疫限制措施。
不過報道對醜聞纏身的約翰遜和他的政府構成更大壓力。反對黨派大感憤怒，批評政府講一套做一套，更有國會議員要求約翰遜下台。
立法會換屆選舉將在周日舉行，為保障選舉安全順利舉行，警方反恐特勤隊等昨在全港多個票站，高調模擬巡邏，並會在選舉當日出動逾萬警力，以應對可能發生的突發事件。而在投票日前夕，警方拘捕兩人包括一名Teleg...
2021-12-18
內地的國家發改委在內地發佈《反食品浪費工作方案》。方案中提出，嚴格食品浪費相關信息監管，禁止製作、發佈、傳播宣揚「量大多吃、暴飲暴食」等浪費食品的節目或影像。同時加強反食品浪費日常監督檢查，吃不完自助...
2021-12-18
社交平台 facebook 的母公司 Meta 集團周四宣佈封殺大約一千五百個帳號，指它們與一些所謂「科網僱傭兵」公司有聯繫。那些公司專門收取報酬進行間諜活動，協助它們的顧客在世界各地偵察和監視人權活躍分子、異見分子和新聞工作者。該集團指出，被封殺的都是與七家此類「科網僱傭兵」公司有聯繫的 facebook 和 Instagram 帳號。當中有四家都是在以色列設立總部或者在以色列創立，包括 Cobwebs Technologies、Cognyte、Black Cube 和 Bluehawk CI。據悉，以色列在「科網間諜行業」內具有領導地位。其他公司包括總部設在印度的 Be...
2021-12-18
港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub正式進入大直路，成為一手市場新焦點。項目首批206伙，涵蓋一至四房戶，折實平均呎價19899元，一房戶最平685.16萬入場。新地副董事總經理雷霆指出，The...
2021-12-18
隔晚美股納指重挫2.5%，拖累港股科網股表現，恒指低開11點續反覆偏軟，其後跌幅逐步擴大，最多挫317點，收報23192點，跌282點，創超過18個月收市新低；科指收報5680點，跌141點，更創成立...
2021-12-18
巴塞隆拿雖然有名宿沙維回歸執教，但十二月再陷低潮，各賽事未嘗一勝。目前前線又傷兵滿營，今晚西甲在魯營主場遇上正處於新帥蜜月期的艾爾切，恐有失分之虞，讓球主客和受讓一球「客勝」，開出的呼聲高唱入雲。（Now611、632台周日凌晨1:30直播）沒有了美斯及基沙文等球星，巴塞今季戰績大倒退，即使邀得沙維回巢領軍，成績一度反彈，但十二月打回原形，各賽事近三仗僅一和兩負，期間有兩仗更未能取得士哥。對此，沙維鼓勵眾將道：「球隊要在對方門前展現更大膽識。」艾爾切受讓值得博屋漏偏逢連夜雨，巴塞鋒線傷兵問題嚴重，阿古路因心臟問題退役、明日之星安素法迪持續受傷患困擾、今季隊中聯賽神射手迪比今...
2021-12-18
筆者有不少病人為免卻承受手術的風險，希望接受中醫治療。年幼患者群當中，脊柱側彎患者為數最多，治療效果亦見顯著。脊柱是身體最主要的骨幹部份，負責保護中樞神經系統。正常的脊柱從背部看應該排列成一條直線，但...
2021-12-15
馬國明（馬明）、林夏薇、張頴康與黃嘉樂等昨日到將軍澳電視城出席新劇《法言人》開鏡拜神儀式，飾演師爺的馬明透露對白至少有10頁紙，劇本「飛紙仔」要即時死記，靠急才。薇薇與馬明繼《寒山潛龍》再合作並首次演...
2021-12-18
因為立法會議員競選，近來網上常常收到叫人支持這個支持那個的短訊，離正式選舉還有一個多兩個星期的時候，已經有人打「告急牌」，比如那個說想爭取港島地鐵停西灣河的候選人，就天天告急，好像比他要爭取西灣河起港鐵站還要急。西灣河港鐵站一九八五年已經有了，所以不急，但這個候選人還沒到投票日，就已經急成這樣，他的黨友們替他到處告急。告急當然就是說自己危險了，唔得了，但選都沒選，他怎麼知道自己唔得呢？如果選都沒選就說唔得，是不是先天唔得呢？未選先告急，等於「狼來了」，根本不知這是真急還是假急。放羊的孩子喊「狼來了」喊多了沒人相信，這種未選已告急的人，必定愈來愈少人去相信他之所急。這大概也是...
2021-12-18
上周日跑國際賽，賽前鍾情一對配梁家俊的容廄馬，結果兩駒都是在跑法頗有疑問之下落敗。事後檢討，大賽日一般較利大馬房，何況當日容廄只出兩駒，當時以為是精兵制，事後證明是自己想多了。大賽過後，今次有望輪到中...
2021-12-18