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去年首相府派對醜聞 約翰遜：獎勵下屬「飲杯」

2021-12-18 列印
　　倫敦唐寧街十號首相府被揭發在去年全國實施封城令期間舉行一連串派對所引發的風波沒完沒了。英國《獨立報》周四報道，首相約翰遜有份參加其中一個派對，並對一名參加者說，值得獎勵他的工作人員「飲杯」，表揚他們努力對抗疫症。
　　那是去年五月十五日在首相府及花園內舉行的一個派對，有大約二十名公務員和顧問參加。當時，政府實施嚴厲的防疫措施。據悉，當時的衞生大臣是夏國賢。他於當日舉行記者會預告政府可能放寬部份防疫限制措施。
　　不過報道對醜聞纏身的約翰遜和他的政府構成更大壓力。反對黨派大感憤怒，批評政府講一套做一套，更有國會議員要求約翰遜下台。

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