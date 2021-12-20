美國在中東戰鬥行動 被揭嚴重失誤致大量平民死亡

《紐約時報》上周六報道，記者取得美國國防部的新文件顯示，美國在中東地區進行的空襲和轟炸行動充滿「嚴重的情報失誤」，導致數以千計的平民死亡，包括許多小孩子。而紐時上周六刊登的是第一部份更稱：「當局所做的記錄，無一宗包括有人為出錯或紀律處分。」《紐約時報》稱，該報記者取得記錄了超過一千三百宗涉及美軍執行任務時導致有平民死亡的報告。報告內容與美方一向聲稱使用精確轟炸目標的說法，大相徑庭。報告指，質素低劣和不足夠的空中偵察片段，是導致美軍誤殺平民的原因。報道聲稱，當局所公佈的平民死亡人數「大幅被低估」。美軍中央司令部回應指，即使擁有世界上最強的科技，有時也會出錯，例如接收到的情報資料不完整或失誤；補充會從中吸取教訓，保持謹慎；會調查每一宗可信個案，「並對每一條無辜生命的喪失，感到遺憾。」