大阪火災疑兇為61歲男子 推斷是有預謀犯案

■探員翻看片段，確認疑兇谷本盛雄身份。

日本警方續查上周五大阪精神病診所內發生二十四人死亡的縱火案，公佈疑兇為六十一歲的谷本盛雄，初步相信他是有預謀犯案，要製造大量傷亡，暫時未知道其動機。政府宣佈，計畫檢查全國各地所有建築物，確保都遵守防火條例，以免同類慘劇重演。谷本盛雄在事件中身受重傷，現時仍在醫院留醫。據悉疑兇在診所縱火後，曾張開手站在門前妨礙其他人逃生。由於該幢樓宇唯一的樓梯被堵塞，是造成這麼多人死亡的主因。大阪府警方發言人說，基於疑兇的健康狀況，現階段未能正式拘捕他及提出起訴，但由於事態嚴重，警方在拘捕疑兇之前便公開他的姓名。