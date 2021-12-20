  • 2021年12月20日 星期一
  • 16º
  • 81%
熱門： 王力宏立會選舉神田沙也加港鐵何詩蓓

日報新聞 > 國際

大阪火災疑兇為61歲男子 推斷是有預謀犯案

2021-12-20 列印
■谷本盛雄是騎自行車到達犯案地點。
Previous Next

　　日本警方續查上周五大阪精神病診所內發生二十四人死亡的縱火案，公佈疑兇為六十一歲的谷本盛雄，初步相信他是有預謀犯案，要製造大量傷亡，暫時未知道其動機。政府宣佈，計畫檢查全國各地所有建築物，確保都遵守防火條例，以免同類慘劇重演。
　　谷本盛雄在事件中身受重傷，現時仍在醫院留醫。據悉疑兇在診所縱火後，曾張開手站在門前妨礙其他人逃生。由於該幢樓宇唯一的樓梯被堵塞，是造成這麼多人死亡的主因。
　　大阪府警方發言人說，基於疑兇的健康狀況，現階段未能正式拘捕他及提出起訴，但由於事態嚴重，警方在拘捕疑兇之前便公開他的姓名。
■探員翻看片段，確認疑兇谷本盛雄身份。
■探員翻看片段，確認疑兇谷本盛雄身份。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd