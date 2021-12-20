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2021美國小姐出爐 韓裔佳麗首摘冠

2021-12-20 列印
■美國小姐艾瑪布羅伊爾斯在結果公佈時，感到難以置信。 美聯社
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　　美國小姐艾瑪布羅伊爾斯：「我很高興我帶着美國小姐頭銜回家，還是首位阿拉斯加出身的美國小姐。」她說，她非常感謝一直在家鄉每一個支持她的人，據美媒報道指，布羅伊爾斯的祖父母大約五十年前，從南韓移民到阿拉斯加州安克拉治，並於當地生下布羅伊爾斯的母親。　
　　布羅伊爾斯希望未來成為一位皮膚科醫生，並在家鄉安克拉治執業。而此次選美的十萬美元獎金，令她的學費有了着落。
　　身為過動症患者的艾瑪指，自己的人生得不斷學習如何保持專注，而其哥哥就罹患唐氏症，所以她的夢想就是推動帕奧普及。■艾瑪與競選者擁抱。美聯社
■艾瑪與競選者擁抱。美聯社


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