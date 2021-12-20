在美國新墨西哥州發生一宗一車聖誕禮物被盜事件，消息一出， 許多熱心人士仗義幫忙，紛紛捐出新的禮物和金錢，不過至今仍未找回該輛貨van和車上的禮物。據該輛貨van的司機懷疑，扒手從他的衣袋內偷走車匙，把貨van駛走。據當地慈善組織救世軍表示，該輛貨van停泊在新墨西哥州北部法明頓鎮一家商店外的停車場，上周二（十四日）被發現遭人偷走，車上總值六千美元（約四萬七千港元）的聖誕禮物也全部失去蹤影。那批禮物本來是打算分別送給超過三百五十名小孩子的。救世軍發言人洛克韋爾稱，消息傳出後，過去數天有許多商界領袖和熱心人士響應號召，紛紛捐出新禮物和金錢，數量比原本的禮物更多。預計聖誕節前那數百位小朋友仍可收到禮物。