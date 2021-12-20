大熊貓命名「友友」「久久」 象徵中國西班牙友誼長久

西班牙馬德里動物園的旅居大熊貓「花嘴巴」於本年九月產下一對雄性大熊貓雙胞胎。而這對雙胞胎出生滿一百日之際，中國駐西班牙使館臨時代辦姚飛應邀與馬德里市長阿爾梅達共同出席命名儀式。經網友票選後，分別取名為「友友」和「久久」，寓意中國和西班牙友誼長久，而熊貓都會健康長壽。報道引述園方指，「友友」和「久久」的生長發育狀況良好，體重分別達六點六公斤和六公斤（見圖）。