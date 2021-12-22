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美倒數活動 舉辦存變數

2021-12-22 列印
■美國時間周一，主辦單位率先為「2022」大型數字燈飾舉行亮燈儀式。網上圖片
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　　Omicron肆虐全球之下，美國的時代廣場為除夕倒數做準備。不過，今年的倒數活動能不能辦成，據紐約市長白思豪透露，最晚會在聖誕節前做決定。
　　美國時間周一主辦單位率先為「2022」大型數字燈飾舉行亮燈儀式。燈飾高達二米，由五百九十九顆LED燈泡組成，周一從加州運抵時代廣場，將展示數天供公眾參觀，之後運到大樓頂部安裝，作為除夕水晶球倒數的一部份。據在燈飾前「自拍」的紐約市居民許小姐指「很開心來這裏很開心看到燈牌，讓我以身為紐約人自豪。」

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