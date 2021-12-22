大阪縱火案增至25死

日本大阪上周發生的診所縱火案再添冤魂，昨日凌晨再有一名年約二十多歲女性傷重死亡，令事件的死者增至二十五人。警方在後續調查時發現，診所院長曾向妻子透露，由診所通往逃生樓梯的門被人黏上膠帶，此事恰巧就發生在火災前一天，警方將繼續追查事件是否與縱火案有關。疑模仿京都動畫案犯案六十一歲的疑犯谷本盛雄目前仍因重傷留醫治療，警方在搜索谷本住處時，發現兩年前知名動畫製作公司「京都動畫」被縱火的報道，以及有關今年三月德島縣一個偶像團體演唱會會場縱火案的新聞剪報。由於兩宗案件的行兇者都是使用汽油犯案，谷本也在十一月下旬在大阪西淀川區的加油站購買了約十升汽油，警方懷疑谷本是模仿上述案件行兇。據谷本當時告訴商店，他買汽油是用於摩托車。據報，在精神病診所火警前約半小時，谷本的住所亦有起火，警方懷疑是他在犯案前做測試導致。谷本在火警中嚴重受傷，目前仍然留醫，警方尚未起訴他。此外，警方正檢視火災有關的物證，早前在現場沒收了一個未燃燒的打火機。據現場的安全攝像頭顯示，嫌疑人點燃了易燃液體，警方正在調查打火機是否被使用。同時嫌犯還帶了另外兩支催淚噴霧劑到現場，警方正在調查當時的詳細情況。而谷本前往案件現場的自行車，警方亦正在調查其是否擁有這輛自行車，但目前尚未得到證實。另外日媒報道，谷本與家人關係惡劣，據悉他於二○一一年更因用刀刺傷兒子而被判監。