美39歲狂魔 殺害鄰居「分屍食腦」

美國愛達荷州（Idaho）發生食人案件。居住在克拉克福克（Clark Fork）的三十九歲男子拉塞爾（James David Russell）被指控謀殺七十歲鄰居弗拉格特（David Flaget），他先殺人分屍再食掉其腦部。據拉塞爾供稱，吃受害者的腦部可「治療大腦」。據當地警方表示，該案件可能是愛達荷州第一宗「食人案件」。報道指，由於拉塞爾認為吃人腦可「治療大腦」，因此將目標鎖定住在附近的七十歲老翁弗拉格特。他將殺人分屍，再食用其腦部。邦納郡（Bonner County）警方前往拉塞爾家中搜索，在家門口附近的汽車內發現老翁的遺體，還在拉塞爾家中搜出犯罪工具，在微波爐中找到一個充滿血的碗、行李袋和刀。拉塞爾解釋殺人動機，是他相信吃下受害者的大腦，及相信他能夠「通過切掉部份肉來治瘉自己」。目前屍檢證實在其家中發現的組織屬於弗拉格特，但部份遺體仍未找到。目前，拉塞爾被指控一級謀殺，後續法官將針對他的精神狀態進行評估，拉塞爾最快於本月二十八日出庭受審。