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駐日美軍駐留費 日每年負擔增至144億

2021-12-22 列印
■日媒最新報道，美日兩國已就美軍駐留經費達成共識。網上圖片
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　　日本與美國早前因駐日美軍的日方負擔駐留費（溫馨預算）問題爭論不休。據日媒最新報道，兩國已就美軍駐留經費達成共識，每年增至約二千一百一十億日圓（一百四十四億五千萬港元），較現行的年度費用增加九十三億日圓，將會在一月召開的會議上簽署未來五年經費的文件。
　　共同社引述日本政府相關人士透露，美日兩國政府就二○二二年度起五年的「溫馨預算」達成共識，總額定為一萬零五百五十億日圓（七百二十二億港元）。駐日美軍基地水電燃氣費的日方負擔減少，將充當自衞隊與美軍聯合訓練的費用。計劃美日明年一月將召開的「美日安全保障磋商委員會」（2+2）會議上簽署有關未來五年經費的文件。


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