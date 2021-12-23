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內地元宇宙商標 餐廳等企業搶註冊

2021-12-23 列印
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　　元宇宙在內地引發風潮，相關商標註冊已經超過五千宗，其中不乏科技大廠、汽車、娛樂產業。然而，在一眾註冊機構中，不乏餐飲業、清潔用品相關企業，引發質疑。 《21世紀經濟報道》根據企業調查網站發現，百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動等科網巨擎，已註冊了元宇宙相關商標，且註冊數量持續上升。然而，奈雪的茶、蜜雪冰城等茶飲品牌，也加入了元宇宙商標註冊之列。

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