緬甸礦場山泥傾瀉 至少一死80失蹤

緬甸北部克欽邦帕坎（Hpakant）一座礦場周三凌晨四時發生山泥傾瀉，據當地民間團體「克欽網絡發展基金會」指，現場約八十人恐怕被採礦廢棄物捲入湖中，至少一人死亡。根據法新社引述救援隊說法，現場至少七十至一百人失蹤。克欽網絡發展基金會成員諾恩（Dashi Naw Lawn）表示，當局在早上七時抵達現場，目前正在進行搜救。一名救援人員指，至少一人證實死亡，至少七十人失蹤。搜救團隊成員柯尼（Ko Nyi）告訴法新社：「周三凌晨四時左右發生山崩，約有七十到一百人下落不明。」他說：「我們把二十五名傷者送院，同時發現有一人罹難。」他又說，約有二百名救援人員在尋找遺體，有些人在附近的湖泊使用船隻搜尋。