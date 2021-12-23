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瞞參與中國「千人計劃」 哈佛大學教授遭定罪

2021-12-23 列印
■美國哈佛大學教授利伯堅稱自己無罪。美聯社
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　　美國哈佛大學教授利伯（Charles Lieber）被控隱瞞參與中國招募外國研究人員的「千人計劃」，波士頓陪審團周二裁定，利伯對當局作出不實陳述與報稅申報不實，以及未披露中國銀行帳戶等六項罪名成立，不過法院未有公佈判刑。利伯就堅稱自己無罪，辯方律師亦指，控方缺乏關鍵證據。
　　報道指，知名納米科學家、哈佛大學前化學系主任利伯二○一一年同意成為武漢理工大學「戰略科學家」，並加入中國的「千人計劃」。據控方指，參與「千人計劃」本身不是犯罪，但利伯未對當局如實披露他涉及計劃，因此觸法。辯方律師指，控方以「破碎的」證據指證利伯有罪、缺乏關鍵文件支持其論點，也太過仰賴利伯被捕後聯邦調查局（FBI）對他的問話內容。

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