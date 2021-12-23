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疫情打擊需求 日5000噸牛奶須銷毀

2021-12-23 列印
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　　日媒指日本受新冠肺炎疫情影響，新鮮牛乳需求降低，出現生產過剩。由本年底至明年初，預計有五千噸恐須銷毀。日本首相岸田文雄昨日罕見公開呼籲，民眾多飲鮮奶。日本《每日新聞》報道，由乳製品業與酪農組成的團體「J Milk」指，疫下外出用餐需求低，加上面臨學校放假，乳製品公司不須供應學校午餐，屆時新鮮牛乳供給量將會過剩。
　　首相岸田文雄昨日罕見出面呼籲，為避免浪費，希望大家比平常多喝一杯鮮奶。
　　為消耗預計用不完的五千噸新鮮牛乳，J Milk發起「一天一公升」運動，呼籲家庭與餐廳等增加鮮奶消費；便利商店也推出熱牛奶半價促銷活動支援奶業。


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