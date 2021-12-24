馬達加斯加部長墜機後 海上求生12小時

非洲馬達加斯加一艘貨船沉沒，至少八十三人死亡，仍有多人失蹤。其中一架軍用直升機在搜救期間因天氣惡劣墮海。機上的憲兵部長游水約十二小時後，被漁民救起。馬達加斯加國防部在推特公佈蓋爾的影片，他在其中大喊：「我的死期還沒到。」事發在馬達加斯加東北部海域，當局派船和直升機搜索失蹤者。沉沒的貨船事後被拖回岸上，海事部門稱，這艘貨船原本不准載客，但事發時船上載有一百三十八人、嚴重超載，機房入水後就沉沒了。「去救人結果被人救」的馬達加斯加國務部長蓋爾（Serge Gelle）對墜機意外表示：「不是駕駛的問題，也不是機械故障，只是因為突然一陣強風害我們墜機。」據報，他就靠着駕駛座椅當做浮板，大約從晚間七點半開始游泳，直到次日早上七點半才獲救。救起蓋爾的漁民表示，其實大約凌晨四點已在海面上看見有人漂流，因為船太小，他返岸找了更大的船隻出航再救起他。