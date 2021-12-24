據悉，兩艘沉船可以追溯到大約一千七百年前和六百年前的羅馬和馬穆魯克時期。由於沉船位置並不適合停泊，所以船上的人可能遇上風浪暫避於此，但最後還是未能倖免於難。
以色列沉船發現千年寶物
據悉，兩艘沉船可以追溯到大約一千七百年前和六百年前的羅馬和馬穆魯克時期。由於沉船位置並不適合停泊，所以船上的人可能遇上風浪暫避於此，但最後還是未能倖免於難。
房價升20% 入住率近九成 聖誕Staycation大旺
明天是普天同慶的聖誕節，港人無法外遊，Staycation成為這個聖誕的熱門玩意，旅遊業人士指出，今個聖誕節酒店入住率理想，較去年上升一倍以上，達到八、九成，幾近爆滿。由於多市民訂房，房價亦上升兩至三...
2021-12-24
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西安大媽稱非平民 拒防疫檢查被拘十日
新冠病毒肆虐全球，中國陝西西安的疫情嚴峻。據悉，早前巿內一名藍衣女子更拒絕配合防疫檢查，自稱在美國待了七年，不是一般平民百姓。目前女子被當地公安局調查後，以擾亂公共秩序，行政拘留十日。報道指，事發在二...
2021-12-24
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體檢結果：健康可勝任總統職責 拜登：2024年若健康良好將尋求連任
現年七十九歲的美國總統拜登，親口就連任作出表態，他表明如身體狀況許可，會競逐連任。 拜登於周三（22日）播出的傳媒訪問中，被主持人問到會否競選連任時，拜登直接地回答了「Yes」，隨即補充指他是非常相信...
2021-12-24
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屋苑錄用家承接個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城3座低層E室，面積451方呎，三房間隔，議價後以685萬易手，呎價15188元，屬市價水平。據了解，原業主於14年...
2021-12-24
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三大指數步向三連升 杜指升262點 重越三萬六
臨近聖誕節，市場假期氣氛濃厚，投資者愈益憧憬Omicron變種病毒疫情最終無礙全球經濟復甦，美股三大指數周四早段上揚，步向連續第三日漲升；其中杜指一度升252點或0.71%，報36006點。標普指數和...
2021-12-24
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拆禮物日 格流唱「聖」詩
今晚平安夜和明天聖誕節球壇稍為平靜，提早為大家推介後天拆禮物日蘇超筍盤。雲邦賀斯接掌一哥格拉斯哥流浪帥印後，成功將水準不穩的摩尼路斯改造成禁區殺手，後者周日有力領軍主場大勝聯賽十場不勝的聖美倫，早買主...
2021-12-24
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大澳Let's Go｜大澳文化節 聖誕水上巡遊
大澳予人印象是個充滿棚屋的舊漁村，甚有獨特個性。今年聖誕，大家如有興趣了解大澳文化，不妨參加「大澳Let's Go！大澳文化節2021」，12月24日起一連四天將會有河涌水上巡遊活動、大型故...
2021-12-22
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Yumi自爆似《青春本我》遭校園欺凌 聲夢Chantel windy睇好Gigi奪新人獎
由《聲夢傳奇》學員有份擔正的青春校園劇《青春本我》剛推出，當中平均年齡只有15歲的Chantel（姚焯菲）、Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文），首度做主角既興奮又緊張，3人中Yumi自爆同角色最...
2021-12-24
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社論——不消除「補針冷感」 難敵Omicron來犯
新冠Omicron變種病毒在海外肆虐，多國的感染人數飆升，科學家正密切研究其殺傷力，但不論高或低，本港不能容讓Omicron大舉入侵，否則大量病者湧現，醫療體系不勝負苛，後果堪虞。昨天政府專家顧問建議港人打第三針，以加強抵抗Omicron。但有研究顯示，港人對補針的意欲不高。當局必須應對，一方面加快籌備為公眾打第三針，另一方面展開新一輪谷針宣傳。中大公共衞生及基層醫療學院研究指，願意接種新冠疫苗人士之中，平均僅約四成人有意打第三針，以全港人口計算，即只有約兩成半人傾向打第三針。對打第三針出現「冷感」狀況，或與本港基本上「清零」有關，既然疫情不算危急，市民就感受不到有逼切性要...
2021-12-24
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馬場浮世繪——希威森康復中游水拍片
於香港短途錦標墮馬受傷的希威森，昨日在社交媒體上載其游泳影片，並謂在康復中。其後記者聯絡到希威森，他表示感到進展良好，除可做運動之外，並可如常步行，但要在月底見骨科醫生並再接受電腦掃瞄，以了解盆骨傷處，到時將更清楚復出日期。他希望在下月中可復課操馬。另一邊廂，美國騎師羅沙里奧將肯定成為今年的美國冠軍騎師，惟早前於本月二日在阿奎德馬場墮馬致肋骨骨裂，至今無再上陣，本來有意於周日在聖雅尼塔馬場復出，可其經理人Ron Anderson周三表示，羅沙里奧須待明年一月十四日三十七歲生日才復出。馬場浮世繪
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