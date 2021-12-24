以色列沉船發現千年寶物

以色列文物管理局宣佈，考古團隊在地中海沿岸發現了兩艘沉船。船上有很多文物，除了數百枚羅馬和中世紀銀幣外，還有一枚嵌着綠色寶石、刻有耶穌善牧像的金戒指。 考古學家指除了五百多枚古幣外，還有枚嵌着綠色寶石、刻有耶穌善牧像的金戒指。專家推測，這枚戒指應該是西元第三世紀中期左右的作品，並表示在古代基督教藝術中，牧羊人被公認為是耶穌的象徵。據悉，兩艘沉船可以追溯到大約一千七百年前和六百年前的羅馬和馬穆魯克時期。由於沉船位置並不適合停泊，所以船上的人可能遇上風浪暫避於此，但最後還是未能倖免於難。