UFO報告激增 北愛警：民眾太空閒

北愛爾蘭警方本年共接獲八宗目擊不明飛行物體的報告，較前兩年顯著增加。北愛警方指，唐帕特里克地區有民眾在一月目擊到一艘太空船，同時伴隨着閃爍的燈光；五月則分別有兩宗通報，一人是看到直升機發出白光，另一人則是看到奇怪飛碟。七月有民眾在監視畫面上看到奇怪的圖像，同月有人看到天空中出現可疑的圓頂狀物體，上面裝有八盞燈。到九月由目擊演變成有民眾報告，自家臥室有外星人闖入；十月有一名被羈留的病人聲稱，自己遭到外星人綁架。而上月有民眾在天上看到「不尋常的亮光」。北愛警方指本年目擊宗數明顯增加，認為是因為疫情民眾花更多的時間留在家中，因此才會注意到那些以前未曾注意的事。