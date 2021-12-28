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概念圖曝光 Apple Car傳明秋面世

2021-12-28 列印
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　　外電指，有傳美國蘋果公司的自動駕駛電動車Apple Car或會在明年秋季提前問世。英國汽車租賃公司Vanarama根據蘋果公開的專利文件，更模擬出非官方的Apple Car設計概念圖，可見車輛上半部是全玻璃設計，沒有鐵架的窗框和車頂。車輛前方和車輪中央都有標誌性的蘋果Logo，車門把手則模擬iPhone的開關按鈕，使用隱藏式把手搭配對開門。儀錶板採用一體成型的超寬顯示器，提供乘客導航、播音樂、溫度控制等各種功能操作，更支援Siri語音助理服務。
　　部份汽車零組件供應商已證實，蘋果預計將在明年九月推出首款Apple Car，比原本計劃提前至少兩年。


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