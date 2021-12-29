四月被捕後遭判三年勞改 ﻿緬甸知名男模白因挺民主示威﻿﻿﻿

■有網民公開他被捕後的近照。 網上圖片

■白因多次親自上街抗爭。網上圖片

緬甸知名男模白因（Paing Takhon）因在社交媒體公開支持示威遊行，同時表態反對軍事政變，而被軍政府列入名人通緝名單，今年四月已遭當局逮捕。他的法律團隊表示，白因已被判三年勞改。二十五歲的白因身兼演員、歌手和模特兒多重身份，曾經獲選全球百大最帥臉孔第十名，在緬甸和國外名氣不小。而自緬甸二月發生軍事政變後，白因在撼動全國的大規模抗議活動中很活躍，不僅上街參與集會，也透過自己在社交媒體的影響力，發文呼籲國際社會協助緬甸；又痛批軍方無情殺害平民，有如恐怖份子。白因的facebook和Instagram帳號有破百萬追蹤者，他二月曾發佈自己參與抗議活動的照片，當中可見他身穿白色運動服，戴著工地安全帽，胸前背着一隻白色毛茸茸的狗。他在Instagram發文說：「請幫助我們遏阻違反人道罪。」白因多次親自上街抗爭，直到四月八日黎明在其母位於仰光的住處遭突襲逮捕。據報，白因是軍政府追捕一百多名支持示威運動的名人之一。白因的法律顧問欽貌敏（Khin Maung Myint）告訴法新社，仰光的法院周一判處他三年勞改，家人對他的判決結果深感悲痛，正考慮是否上訴。律師團隊十月曾公開白因的監獄照，只見他身穿白色上衣，雙手掛在鐵欄上，對着鏡頭強顏歡笑，企圖不想讓支持者擔心，卻讓粉絲看了更心碎。事實上，早在四月被逮後，就有網民公開他被捕後的近照，顯示他面容憔悴，眼神空洞，引起網民擔憂。