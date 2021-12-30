內地向來都對藝人的品德有要求，更設劣跡藝人名單以警戒業界人士。最近台灣歌王、被譽為音樂才子的王力宏與妻離婚風波持續，他遭妻指控召妓、一腳踏兩船，形象破產。昨日國台辦記者會上，更問及內地會否將王力宏列入劣跡藝人名單，發言人馬曉光對事件未有正面回應。馬曉光僅表示，支持兩岸文化交流的政策沒有改變。對於在內地進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理。同時，鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者。