美達拉斯動物園 喜誕兩蘇門答臘虎

作為美國著名動物園之一的德克薩斯州達拉斯動物園，在十二月有兩隻蘇門答臘小老虎出生。園方更指，牠們都很健康。達拉斯動物園近日於社交媒體上發佈，有關兩隻小老虎的相片及影片。園方指，兩隻小老虎本月六日出生，一隻雄性，一隻雌性，各重大約一公斤，即大約兩磅多，並表示，牠們都很健康。據報，由於蘇門答臘虎屬於稀有品種，小老虎正受全天候悉心照顧。由於近年印尼的雨林面積日漸減少，於二○一九年更有報道指蘇門答臘虎的數目僅存四百隻。