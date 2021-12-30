雲南一村禁疫區村民回鄉

內地疫情持續，各地方政府為如何外防輸入各出「奇招」。雲南鎮雄縣羅坎鎮麻地村支部書記更指，要求從昆明市呈貢區來的人「只有化了灰的才能回來」，消息一出引起村民不滿：「難道在昆明呈貢區打工的，要死了才能回家」？目前涉事的村支書被當局調查。網上流傳的截圖顯示，稱雲南鎮雄縣羅坎鎮麻地村姓付的支部書記在微信群中，發消息稱「凡是呈貢來人，不准進村，回來隔離都不行，誰放進來、誰進來，全體村民找他麻煩，只有化了灰的才能回來」。消息一發即引起村民不滿。鎮雄縣宣傳部指，對村支記的不當言論「不了解情況」，會待調查後作出回應。