南韓總統候選人李在明 尋美支持建核潛艇

李在明指，面對中、美角力愈來愈烈，南韓不再採用「戰略模糊」手段，而是採用「務實外交」，避免南韓被迫在中、美之間選邊站。李在明表示，他會游說美國為南韓提供科技上的支援， 建造可更長時間及更寧靜地操作的核潛艇。據悉，自北韓本年十月聲稱成功試驗新式潛射導彈以來，南韓國內有更多聲音要求也建造核潛艇。
本周公佈的一些民意調查結果顯示，總統候選人李在明的支持率已經超越了主要對手尹錫悅。另外，前總統朴槿惠的胞妹朴槿姈，上周二亦宣佈以新韓半島黨籍候選人身份參選總統。據報，她在朴槿惠當政時期，曾多次公開唱反調。
市民有望暖着跨年，天文台預計今日大除夕和明日元旦將稍為回暖，市區氣溫更回升至十七至二十度，或成為十五年來最高溫元旦日。全港不少地方今日都有跨年倒數活動，包括西九文化區、中環海濱各有演唱會等；而警方今會...
2021-12-31
國務委員兼外長王毅就二○二○年國際形勢和外交工作受訪，並提到中美關係的「一些變化」，他指美方一方面表示無意同中國發生衝突對抗，但同時在涉及中國主權安全發展利益的系列問題上仍在不斷挑事。他強調，中國的對...
2021-12-31
落難名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被控協助美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）強迫未成年少女賣淫，由十二人陪審團經五天閉門商議，周三裁定六項罪名中有五項成立。法...
2021-12-31
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接。中原區域營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城鄱陽閣極低層C室，面積482方呎，兩房間隔，望內園景，以730萬元易手，呎價15145元，屬市價水平。據悉，買家為自用...
2021-12-31
雖然疫情肆虐，但美國勞工市場數據優於預期，刺激美股周四早段抽升，杜指及標普指數均見歷史新高。美股杜指早段升190點，至36679點，升幅為0.5%。標普指數升0.22%，至4803點，納指則升逾0.2...
2021-12-31
華倫西亞兩大射手卡路士蘇拿和干卡路古亞迪斯齊上力，助球隊上仗反勝利雲特西甲三連捷。其中，干卡路古亞迪斯更盛傳會在冬季轉會市場被掛牌，以減輕球會的財政壓力，為己為人，今晚聯賽歇冬後戰火重燃，勢馬上率蝙蝠...
2021-12-31
12星座運程 –12月29日天蠍：心理狀態好，情緒非常穩定，從事管理工作者表現佳。天秤：環境變化大，令你很急躁，冷靜思考，對工作有幫助。處女：社交運勢好，遇重要人物，並取得信任，事業有轉變。獅子：有意...
2021-12-29
今年先後榮升人妻兼人母的湯怡（Kathy），在即將上映新戲《致命24小時》可謂瞓身演出，戲中Kathy被老公吳卓羲連累，搞到俾仇家潘燦良搵上門，慘遭凌辱24小時。當中的虐打戲拍足一星期，Kathy日日...
2021-12-31
未補價的第二市場資助房屋，近年樓價猛升，部份綠置居和居屋單位即使辣招期仍然未滿，業主見水漲船高，即出售套現，勁賺逾倍的個案近期不斷湧現，有業主把二百多萬元袋袋平安，引起公眾關注居屋被濫用，偏離了協助市...
2021-12-31
田泰安前晚停賽復出，可惜只能夠取得三個季軍，未能交出頭馬。昨晨他表示座騎已跑出水準，未能贏馬是實力不及對手，明天元旦日賽事，他的座騎整體實力更佳，其中以「幸運有您」和「真妙星」最具爭勝機會。「幸運有您...
2021-12-31