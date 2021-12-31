南韓總統候選人李在明 尋美支持建核潛艇

南韓執政共同民主黨總統候選人、京畿道前知事李在明表示，他會尋求美國的支持，建造核動力潛艇，加強實力應對北韓的威脅，並會積極地推動美國和北韓重啟會談，藉以實現朝鮮半島無核化。另南韓傳媒報道，獲特赦的前總統朴槿惠，在香港時間昨晚上十一時獲釋。將三星首爾醫院接受治療，預計續住院至明年二月。李在明指，面對中、美角力愈來愈烈，南韓不再採用「戰略模糊」手段，而是採用「務實外交」，避免南韓被迫在中、美之間選邊站。李在明表示，他會游說美國為南韓提供科技上的支援， 建造可更長時間及更寧靜地操作的核潛艇。據悉，自北韓本年十月聲稱成功試驗新式潛射導彈以來，南韓國內有更多聲音要求也建造核潛艇。本周公佈的一些民意調查結果顯示，總統候選人李在明的支持率已經超越了主要對手尹錫悅。另外，前總統朴槿惠的胞妹朴槿姈，上周二亦宣佈以新韓半島黨籍候選人身份參選總統。據報，她在朴槿惠當政時期，曾多次公開唱反調。