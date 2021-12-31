日本麥當勞日前以北美進口原料延遲為由，上周五起暫停出售大包及中包薯條；及後台灣和其餘亞洲地區亦受影響。不過日本麥當勞昨日宣佈，已透過空運等方法成功運送原材入境，今天上午將恢復開賣所有包裝的薯條。外電報道指，這次的亞洲薯條荒起因是，加拿大每年出口上百萬噸冷凍薯條，正是亞洲主要的薯條來源地之一。早前十一月加國遇上號稱「五百年一遇」的大洪水，溫哥華港也無法倖免，讓冷凍薯條做出來卻出不去。共同社報道指，美國物流公司飛捷博（Flexport）執行長皮特森（Ryan Petersen）本月二十八日在推特發文表示，已和日本簽約，使用三架波音747來運馬鈴薯，以緩解薯條荒。