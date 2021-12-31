德州石油大亨逝世 終年101歲

美國德州石油大亨小蒙克里夫（William Alvin Moncrief Jr.）與世長辭，享年一百○一歲。他生前成功把一盤父子檔生意，發展成為龐大的石油和天然氣王國，成就了傳奇一生。蒙克里夫石油公司的發言人周三發表聲明，證實小蒙克里夫的死訊，但沒有公佈其他詳情。綽號「特克斯」（Tex）的小蒙克里夫，十歲已在德州大城市達拉斯以東二百零六公里外的格雷格頓鎮鑽開一個油井，當時有許多人圍觀鑽探過程。年輕時他一度想退學做專業高爾夫球員，但父親苦勸，終取得石油工程學位；並戰後返回德州，與父親拍檔，建立遍佈全美各地的石油和天然氣事業。據權威財經雜誌《福布斯》提供的資料，在二○一四年，小蒙克里夫擁有的淨資產高達十億美元。